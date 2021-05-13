США попытаются использовать вторжение Азербайджана в Армению в своих интересах?

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13 мая 2021, 13:34

Фото: соцсети

Азербайджан вторгся на территорию Армении – в нарушение норм международного права, написал в своем микроблоге в Twitter американский конгрессмен Фрэнк Паллоне. Он так же отметил, что США должны осудить это вторжение и подключить союзников к решению данной проблемы. Об этом сообщает портал «Панорама.Ам». Ранее на эту тему, нелицеприятно для Москвы, выказался ярый русофоб, бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу.

«Соединенные Штаты должны безоговорочно осудить это нападение и использовать свое влияние на союзников для вывода азербайджанских войск с территории Армении», - отметил он. Портал напоминает, что утром 12 мая ВС Азербайджана пересекли государственную границу Республики Армения, в области, прилегающей к Сев лич (Черное озеро) Сюникской области, пытаясь окружить озеро. Также сообщается, что как минимум две роты войск Азербайджана проникли на 3,5 км в глубь армянской территории.

До этого, ярый русофоб, бывший посол США в России и бывший заместитель генерального секретаря НАТО, Александр Вершбоу заявил, что Россия «фактически покинула армян» в прошлой войне. Он рассказал об этом американской журналистке Джилл Догерти, которая провела серию интервью с бывшими послами США в России. Вершбоу высказал мнение, что «попытки Путина доминировать над своими соседями сегодня не так успешны, как кажется». Из этого однозначно следует, что США продолжат попытки размывания московского влияния в постсоветском пространстве. Ранее, в Вашингтоне было высказано пожелание вывести американские войска из Афганистана в Таджикистан, который является членом ОДКБ.

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