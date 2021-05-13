ЦАХАЛ готовится к вторжению в Газу

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13 мая 2021, 13:05

Фото: соцсети

Израильтяне планируют наземную операцию в секторе Газа, сообщило агентство «РИА Новости», ссылаясь на слова пресс-секретаря армии обороны Израиля Йонатана Конрикуса.

«Подразделения в дивизии «Газа» находятся на разных стадиях подготовки, включая инструкции руководства генерального штаба, но пока не был дан приказ осуществить такую операцию», — сказал пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус

на брифинге.

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