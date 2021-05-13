Около ста тысяч палестинцев собрались у мечети Аль-Акса в Иерусалиме

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13 мая 2021, 13:00

Фото: соцсети

Около 100 тыс. палестинцев пришли в четверг на Храмовую гору в Иерусалиме для утренней молитвы в праздник Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам), отмечаемый в честь окончания священного для мусульман месяца Рамадан, сообщает «Интерфакс Украина», ссылаясь на издание «Джерузалем пост».

Этому предшествовали новые столкновения между палестинцами и израильским силами безопасности, происходившие в ночь на четверг на Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме. В результате были арестованы 37 подозреваемых в беспорядках и один офицер полиции. Также ночью продолжился обмен ударами между движением ХАМАС и военными Израиля.

«Джерузалем пост» отмечает, что многие из палестинцев, собравшиеся в четверг на Храмовой горе, скандировали: "О Господь, даруй победу Газе"; размахивали палестинскими флагами и плакатами. Перед Куполом Скалы - одной из главных святынь ислама - были вывешены портреты лидеров боевиков из сектора Газа, добавляет издание.

Ранее боевики в секторе Газа начали ракетные обстрелы, чтобы поддержать палестинских демонстрантов в Иерусалиме. Ситуация в регионе осложнилась на фоне решения израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.

По данным израильских военных, за последние три дня боевики движения ХАМАС выпустили по Израилю более 1,5 тыс. ракет. Военные уточнили, что около 350 ракет, запущенных из Газы, не достигли территории Израиля. Сотни других были перехвачены системой ПВО «Железный купол». В ответ армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 600 целям в секторе Газа.

Тунис, Норвегия и Китай выступили с инициативой проведения нового чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН по израильско-палестинскому конфликту, сообщают СМИ со ссылками на источники в штаб-квартире всемирной организации. Предлагается провести заседание в открытом режиме с приглашением представителей Израиля и Палестины.

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