Поступило сообщение о минировании Таврического колледжа в Симферополе

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13 мая 2021, 12:24

Фото: соцсети

Здание Таврического колледжа Крымского федерального университета в Симферополе оцепили после сообщения о минировании, проводится проверка, студенты эвакуированы, сообщили в пресс-службе университета. Об этом сообщает «АННА-Ньюс».

«Утром в четверг, 13 мая, экстренные службы получили анонимное письмо о том, что якобы заминирован Таврический колледж Крымского федерального университета», — сообщили в пресс-службе КФУ.

На место немедленно выехали сотрудники всех чрезвычайных ведомств, студентов быстро эвакуировали. В настоящее время на территории учреждения проводится проверка, колледж оцепили.

Это не первое за нынешние сутки ЧП, связанное с учебными заведениями. Так, в Благовещенске поступил сигнал о возможной чрезвычайной ситуации в одной из школ. Поводом стало заявление одного из учеников, пригрозившего устроить массовое убийство. По данным СК, угрожавший задержан, во время допроса он заявил, что «просто пошутил».

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