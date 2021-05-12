В Израиле противостояние арабов и евреев нарастает

Аргументы Недели → Армия 13+

12 мая 2021, 21:34

Фото: соцсети

Очевидцы сообщают о столкновениях между гражданскими евреями и арабами. Кроме того, практически по всюду в стране арабское население оказывает сопротивление израильским силовикам – армии и полиции. К беспорядкам подключились бедуины, которые не позволили автобусам с пилотами проехать на военную базу «Неватим», забросав их камнями.

Свидетель событий, житель города Бэер-Шева сообщил: «Сегодня во второй половине дня опять была тревога. Много проблем с бедуинами. Вчера ночью они заблокировали въезд военных лётчиков в аэропорт «Неватим». Бросали камни в автобусы с лётчиками. Поэтому закрыты сегодня дороги из Б7 (Бэер-Шева – семь колодцев) в Димону и из Б7 в Арад. Мне сегодня ехать в Омер в 20 часов. Позавчера там тоже были камни по дороге. Это 10 мин от Б7. Но я как-то проскочил. Я туда три раза в неделю езжу, да и друган там живёт и пешком туда хожу к нему в пул играть, у него стол дома. Да и по работе у нас много объектов в бедуинских поселениях вокруг Б7. Арабы по всему Израилю чёрт те что творят. Наверно Иран профинансировал. Плохо что у меня уже лет 5 нет оружия - сдал, когда с прошлой работы уволился - такая была рабочая лицензия».

СМИ передают информацию о крайне активных действиях радикальных военизированных палестинских группировок «ХАМАС» и «Исламский джихад». Это суннитские формирования, которые пользуются поддержкой «братьев мусульман» (террористическая организация запрещена в РФ) и с целым рядом, суннитских исламских стран, в первую очередь помощь им поступает из Катара и Турции. Иран взаимодействует с шиитской ливанской военизированной группировкой, которая выразила согласие поддержать палестинцев ракетными обстрелами израильской территории. Но пока этого не произошло. Мало вероятно, что шиитский Иран о чём-то договорился с суннитскими радикальными группами в Палестине. Но, как говорится, - чем чёрт не шутит.

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