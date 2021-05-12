Патрушев: в целях распространения идей терроризма все чаще используются возможности социальных сетей

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12 мая 2021, 15:20

Фото: соцсети

Возможности виртуального пространства способствуют появлению новых механизмов финансирования терроризма, заявил Патрушев. Так же он обратил внимание на усиливающуюся вербовочную деятельность международных террористических организаций, и их попытки формирования на территории России "спящих" ячеек.

Возможности виртуального пространства способствуют тому, что появляются новые механизмы финансирования терроризма, а также возникают законспирированные группы сторонников такой деятельности. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в среду на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе, сообщает «ТАСС».

Он отметил, что "в целях распространения идей терроризма все чаще используются возможности социальных сетей". "Виртуальное глобальное пространство способствует формированию законспирированных групп сторонников террористической деятельности, появлению новых механизмов финансирования террористической деятельности", - сказал Патрушев.

По его словам, спецслужбами "все чаще выявляются многочисленные факты финансирования террористической деятельности, в том числе из-за рубежа".

"По линии Федеральной службы по финансовому мониторингу значительно увеличилось количество расследований с признаками финансирования терроризма, - сообщил секретарь российского Совбеза. - В текущем году по этим материалам уже возбуждено шесть уголовных дел".

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