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Главком ВСУ не берется прогнозировать результаты войны Украины с Россией

, 14:03

Главком ВСУ не берется прогнозировать результаты войны Украины с Россией
Фото: соцсети

Интерфакс Украина: «Вооруженные силы Украины (ВСУ) на 100% готовы к отпору вооруженной агрессии, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак». Но от прогнозов, как будут развиваться события он воздержался.

«Сегодня Вооруженные силы Украины, другие составляющие сектора безопасности и обороны сегодня готовы к отпору вооруженной агрессии... Я с уверенностью скажу, что готовы на 100%, а вот дальше, когда начинается бой или агрессия, ты не можешь спрогнозировать сегодня, сидя за этим столом, как оно будет идти, это покажет только бой», - сказал Хомчак на специальной сессии всеукраинского форума «Украина 30. Безопасность страны» в Киеве в среду.

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