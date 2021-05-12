Хезболла может поддержать атаки на Израиль своим арсеналом ракет

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12 мая 2021, 11:14 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Из Израиля передают о ночном ракетном обстреле из сектора Газа. Также поступают сообщения о попытке Хамас обстрелять ядерный объект в Димоне и авиабазу ВВС Израиля «Неватим». Есть сведения о возможности ракетных атак со стороны шиитского военизированного движения Хезболла.

Очевидец из города Бэер-Шева сообщает: «У нас в Б7 (Бэер-Шева – ред.) ночью было жарко, прилетело не менее 100 штук (ракет- ред.), «железная шапочка» (система ПРО «Железный купол»- ред.) процентов 90, из оставшихся десяти процентов семь не достигают цели, но где-то 2-3% попадают по домам и другим объектам. У нас по соседству попало только в один частный дом, там была семья и трое детей, но они находились в убежище».

Из других источников сообщают, что по центральной части Израиля из сектора Газа было выпущено от 800 до 1000 ракет. Суннитское радикальное движение Хамас заявляет о намерении продолжать обстрел, поскольку в его арсенале еще есть боеприпасы. Сообщается о попытке вести огонь по ядерному центру в Димоне и по авиабазе ВВС ЦАХАЛа «Неватим». Также поступили данные о намерениях шиитской военизированной организации Хезболла применить свой ракетный арсенал против Израиля. Ранее (около 5 лет назад), разведка еврейского государства оценивала ракетные запасы Хезболлы примерно в 100 000 единиц. Эта военизированная организация может вести обстрел с территории Ливана и Сирии.

В ряде исламских государств прошли массовые манифестации, на которых звучали угрозы в адрес Израиля. Одно из самых многочисленных шествий прошло в Турции. Кстати, политическое руководство страны также высказало угрозу военного воздействия на Израиль, несмотря на то, что формально Анкара является его политическим партнером.

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