ВВС США отработали атаку российской территории гиперзвуковой ракетой, что это значит

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11 мая 2021, 19:39 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

СМИ США сообщили, что американский стратегический бомбардировщик-ракетоносец B-52Н был поднят в небо над Аляской, откуда он совершил полёт в сторону российской границы и отработал «пуск» гиперзвуковой ракеты по российской территории. Об этом пишет портал «Авиапро».

Новость о «применении» гиперзвуковой ракеты AGM-183 ARRW, якобы пущенной с борта стратегического бомбардировщика В-52Н выглядит как намеренное нагнетание напряжённости в отношениях РФ и США. Дело в том, что вышеуказанная ракета в Америке ещё находится в стадии разработки и она не прошла даже начального цикла испытаний. В реальности в распоряжении Пентагона нет гиперзвукового оружия вообще.

Ранее специализированные американские издания сообщали о том, что первые в истории летные испытания гиперзвуковой ракеты (ARRW) ВВС США AGM-183 могут состояться в марте или в апреле текущего года, на полигоне авиабазы ВМС США Пойнт-Мугу. Но, похоже, у американских разработчиков гиперзвукового оружия, что-то пошло не по плану. В последней информации о ракете AGM-183 извещалось, что она не сошла с подвесной консоли В-52Н. И то речь шла не о готовом изделии, а только о его разгонном блоке.

И вот сейчас со стороны США звучит нечто странное. Сложно оценить заявления противника о наличии у него оружия, которого - в реальности нет. «Авиапро» пишет: «Специалисты обращают внимание на тот факт, что «испытание», проведённое над Аляской, специально было направлено против России, так как на сегодняшний день это наиболее близкий регион к границам Российской Федерации. Как следует из сообщений американских СМИ, стратегический бомбардировщик B-52 был специально направлен на Аляску для проведения испытаний пуска новейшей ракеты. В то же время, надёжные источники американских СМИ сообщают о том, что сами испытания носили очень странный характер – самолёт не нёс ракету, а лишь отрабатывал действие по её применению, о чём, к слову, в американском оборонном ведомстве решили умолчать».

На Аляске идут крупномасштабные межвидовые военные учения Northern Edge 2021 (северный край) Вооруженных сил Америки, которые начались 3-го и продлятся до 14 мая. Индо-Тихоокеанское командование США предварительно сообщило: «Соединения ВВС США, Армии США, ВМС США и Корпуса морской пехоты США примут участие в совместных учениях». Мероприятия идут на военных объектах, в аэропортах и на полигонах Аляски. В них задействована 9-тая авианосная ударная группа, боевая техника и личный состав ВВС, ВМС, КМП и Армии, всего порядка 15 тыс. солдат и примерно 240 различных летательных аппаратов. По репликам американских военачальников, просочившимся в прессу, можно судить, что одной из основных задач этих манёвров - будет отработка высадки морского десанта на российский полуостров Чукотка. Вероятно, демонстративно-имитационная учебная атака В-52Н была проведена в рамках этих учений.

Накануне, 29 апреля, в ходе слушаний в Конгрессе директор разведывательного управления Министерства обороны (DIA) США генерал-лейтенант Скотт Берриер заявил, что РФ, активно обновляя свой комплекс по производству ядерных боеголовок, производит их «сотни ежегодно», а сами Вооруженные силы России представляют экзистенциальную угрозу для США. Возникает вопрос, а находятся ли американские высшие военные чины в здравом уме? Если уж Россия обладает более мощным оружием, зачем нарываться на грубость и делать это с яростью Шавки, лающей на слона? Неужели Вашингтон намеренно затягивает человечество в новую мировую войну?

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