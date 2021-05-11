EADaily: Посол США в Кишиневе собрался проинспектировать молдавскую службу безопасности

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11 мая 2021, 14:21

Фото: соцсети

Посол США в Кишиневе Дерек Хоган собрался проверить деятельность главной молдавской спецслужбы — Службы информации и безопасности. Об этом сегодня, 11 мая, рассказал телеграм-канал Bazar Politic, которому стало известно о предстоящем визите дипломата в СИБ.

«Посол США в нашей стране Дерек Хоган запланировал сегодня, в 12.00, визит в штаб-квартиру Службы разведки и безопасности, где он встретится с руководством учреждения, подведомственного президентству», — говорится в сообщении.

По словам авторов информресурса, информацию об этом им передал источник в СИБ по электронной почте, который попросил сохранить анонимность выразив недоумение тем, что представитель иностранного государства координирует работу молдавской спецслужбы.

«Это своего рода подчинение наших спецслужб иностранным силам, что не может приветствоваться нашими офицерами», — написал источник в СИБ.

Напомним, ранее Дерек Хоган провел совещание с руководством Центральной избирательной комиссии Молдавии. Представитель Вашингтона 6 мая заслушал председателя ЦИК Дорина Чимила, его заместителя Владимира Шарбана и секретаря комиссии Максима Лебединского о том, как идет подготовка к досрочным парламентским выборам в соответствии с «правовыми и демократическими принципами».

До этого американский дипломат также несколько раз посещал Генеральную прокуратуру.

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