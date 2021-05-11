Зеленский заявил, что Россия не нападёт на Украину в сентябре этого года

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11 мая 2021, 14:14

Фото: соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу прогнозов возможного «нападения России на Украину» в сентябре этого года. Он считает, что этого не произойдет, так как возникнет угроза мировой войны. Об этом пишет EADaily.

Свое мнение на этот счет Зеленский озвучил 11 мая в Киеве в ходе форума из серии «Украина 30», посвященного теме безопасности государства. Президенту задали вопрос, готова ли Украина к вероятному нападению со стороны России, которое, по прогнозам экспертов, может случиться в сентябре текущего года. Прямого ответа глава государства не дал, однако заявил, что Украина является страной, у которой есть «очень мощные героические военные».

«Готовы ли мы, готов ли мир, готова ли Европа к полномасштабной войне? Я думаю, что никто не готов совсем. Если это случится, я уверен, что — мы это уже чувствуем и по тем сигналам, которые есть, и по той дипломатической работе, которую мы сделали, по поддержке Европой и США независимости Украины. Я считаю, что Россия не может на это пойти. Потому что, я считаю, это может быть мировая война», — сказал Зеленский.

Также он заявил, что это такая ситуация была бы очень опасной, однако «бояться нечего и некого, потому что мы на своей земле и защищаем ее».

По мнению Зеленского, вероятность «полномасштабного вторжения» России была, но благодаря политическим усилиям Киева и «мощной» украинской армии, «эскалация уже остановилась».

«Мне кажется, что несмотря на экспертные мнения, все же, которые говорят про сентябрь, я считаю, что такой мощной эскалации не может быть», — заключил украинский президент.

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