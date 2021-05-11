Россия и Казахстан заключили новый договор о военном сотрудничестве

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11 мая 2021, 14:11

Фото: соцсети

Государственная дума сегодня, 11 мая, на пленарном заседании поддержала законопроект «О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о военном сотрудничестве». Новый Договор между странами заключен на 10 лет с возможностью автоматического продления на последующие десятилетние периоды. Обновленный Договор о военном сотрудничестве двух стран был подписан в Нур-Султане в октябре 2020 года в ходе встречи министров обороны России и Казахстана. Об этом пишет EADaily.

В соответствии с положениями Договора военное сотрудничество будет осуществляться по широкому спектру вопросов, включая военное образование и подготовку кадров, поставку вооружения и техники, участие в совместных двусторонних и многосторонних учениях, мероприятиях боевой подготовки войск. Сотрудничество также будет вестись в таких сферах, как миротворческая деятельность, совершенствование двусторонней нормативной правовой базы, культура, спорт.

Стороны условились проводить штабные переговоры и консультации по вопросам региональной безопасности и совместного применения войск, конференции, семинары, симпозиумы. Предусмотрены заходы военных кораблей, совместная боевая подготовка. В тексте подчеркивается, что Договор не направлен против каких‑либо других государств.

Новый Договор заключен на 10 лет с возможностью автоматического продления на последующие десятилетние периоды.

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