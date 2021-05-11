В Минобороны РФ прошло селекторное совещание, посвящённое борьбе с нарушениями уставных правил взаимоотношений

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11 мая 2021, 14:04

Фото: соцсети

В Вооруженных Силах РФ за год на 15,5% уменьшилось количество нарушений уставных правил взаимоотношений. В Вооружённых сил РФ удаётся избежать правонарушений, связанных с употреблением наркотиков. Повышение уровня дисциплины способствует росту авторитета армии в российском обществе. План по вакцинации от COVID-19 в министерстве обороны РФ выполнен. Военная подготовка станет доступной для студентов всех федеральных госвузов. Шойгу поблагодарил участников парадов Победы.

Количество преступлений, связанных с самовольным оставлением воинских частей по итогам прошлого года сократилось на четверть, общее количество правонарушений снизилось более чем на семь процентов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «На 25 процентов сократилось число преступлений, связанных с самовольным оставлением воинских частей. На пятнадцать с половиной процентов уменьшилось количество нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими», - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

Он отметил, что благодаря совместно принимаемым мерам с Главной военной прокуратурой, Главным военным следственным управлением, департаментом военной контрразведки ФСБ России по итогам прошлого года общее количество правонарушений снизилось на 7,4%, а их участников - на 6,3%.«Министерство обороны уделяет самое пристальное внимание улучшению морально-психологического климата в воинских коллективах, созданию необходимых условий для прохождения службы», - подчеркнул Шойгу.



В подавляющем большинстве воинских коллективов Вооружённых сил РФ удаётся избежать правонарушений, связанных с употреблением наркотиков, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании.«В настоящее время в подавляющем большинстве соединений и воинских частей удаётся избежать правонарушений в этой сфере», - сказал министр.

Он заявил, что «важно не допускать в войска тех, кто ранее имел опыт употребления наркотических и психотропных средств», отметив, что в Вооружённых силах РФ «регулярно проводятся мероприятия по предупреждению распространения наркотиков среди военнослужащих».

«В целом в состоянии правопорядка и воинской дисциплины налицо определённая положительная динамика благодаря совместной работе с Главной военной прокуратурой, Главным военным следственным управлением, департаментом военной контрразведки ФСБ России. Следует продолжить системную работу по повышению правосознания военнослужащих», - сказал Шойгу.

Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что высокий авторитет Вооружённых сил в обществе в значительной степени обусловлен повышением воинской дисциплины в армейских рядах.

«По результатам социологических исследований, 83% населения России отмечают высокую боеспособность армии и её готовность защищать страну. 79% граждан отмечают улучшение общего состояния войск. В целом деятельность Вооружённых сил поддерживается почти 78% населения нашей страны», - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник. Министр считает, что эти показатели стали возможными в том числе благодаря повышению уровня правопорядка и воинской дисциплины.



В Вооружённых силах России привиты от COVID-19 более 800 тысяч человек, план по вакцинации выполнен, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «К сегодняшнему дню министерством обороны получено 850 тысяч доз препарата «Спутник V», привито более восьмисот тысяч человек. План по вакцинации выполнен, но активная работа в данном направлении в Вооружённых силах продолжается», - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

Министр подчеркнул, что прививка позволяет не допускать осложнения эпидемической обстановки в войсках. «Поручаю и дальше проводить разъяснительную работу с личным составом, членами семей военнослужащих и гражданским персоналом о необходимости вакцинации», - сказал Шойгу. Он отметил, что все мероприятия министерства обороны проходят с соблюдением мер профилактики коронавируса. «Поставки вакцины в войска организованы ритмично и планомерно», - сказал Шойгу, напомнив, что вакцинация в армии начиналась с групп риска и боевых подразделений.

Студенты всех федеральных государственных вузов получат возможность заниматься военной подготовкой, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. «Подчеркну, что военная подготовка станет доступной для студентов всех федеральных государственных вузов, которые будут к этому готовы», - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании.

Он напомнил, что 30 апреля в подмосковном парке «Патриот» оборонным ведомством совместно с министерством науки и высшего образования проведена Всероссийская научно-практическая конференция по реализации Послания президента России в части совершенствования военной подготовки студентов гражданских вузов.

«В её работе приняли участие более одной тысячи человек, в том числе представители четырёхсот четырёх образовательных организаций в режиме онлайн. По итогам конференции единогласно принята декларация о перспективах развития системы военного обучения в гражданской высшей школе», - отметил Шойгу. Он также сообщил об итогах конкурсных мероприятий с участием курсантов и воспитанников образовательных организаций стран СНГ, победителями в них стали россияне.

«В очном формате проведена шестая Международная олимпиада курсантов по математике, иностранному языку, военной истории и информатике. Дистанционно прошла вторая Международная олимпиада среди учащихся довузовских образовательных учреждений по географии, математике и физике, а также литературный конкурс «Проба пера». Победителями во всех состязаниях стали российские команды», - сказал министр обороны.

Министр обороны России Сергей Шойгу поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке и проведении торжественных мероприятий, связанных с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

«Торжества с участием министерства обороны были организованы в трёхстах семидесяти семи городах страны. В 28-ми из них состоялись военные парады, главный из которых традиционно прошёл на Красной площади. Хотел бы поблагодарить всех участников этих масштабных мероприятий», - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании.

Он также напомнил, что в настоящее время продолжается военно-патриотическая акция «Мы - армия страны. Мы - армия народа», которую проводит Минобороны России.

25-го апреля с Киевского вокзала Москвы отправился тематический поезд с экспозициями, посвящёнными истории Великой Отечественной войны, развитию Вооружённых сил и работе военных медиков.

«Завтра состав прибудет в Ростов-на-Дону - город воинской славы, в котором в ноябре 41-го года вермахт потерпел первое крупное поражение. К 27-му июня акция охватит более 50-ти российских городов. Для их жителей и гостей подготовлены познавательные выставки, лекции о героическом прошлом и настоящем нашей страны», - сказал Шойгу, отметив, что в специально оборудованных терминалах можно получить сведения о ветеранах Великой Отечественной войны.

«Помимо этого, безусловно, предусмотрена концертная программа в исполнении прославленных военных музыкальных коллективов», - сказал министр обороны.

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