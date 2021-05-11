Партия «Единая Россия» подписала соглашение о сотрудничестве с Союзом добровольцев Донбасса

Аргументы Недели → Армия 13+

11 мая 2021, 13:44

Фото: соцсети

В Ростове-на-Дону состоялся расширенный Совет Командиров Союза добровольцев Донбасса, в котором приняли участие добровольцы, командиры подразделений, депутаты Государственной Думы Российской Федерации и почетные гости. Об этом пишет агентство «АННА-Ньюс».

Перед совещанием все участники прошли экспресс-тестирование на коронавирус.

Мероприятие началось с церемонии возложения цветов к памятнику «Героям Донбасса», где присутствующие почтили минутой молчания память погибших добровольцев.

С приветственной речью к собравшимся обратился Председатель Правления СДД Александр Бородай.

Затем к гостям обратились секретарь Генерального совета Партии «Единая России» Андрей Турчак и член Президиума Генерального совета Партии «Единая Россия» Александр Карелин.

На Совете Командиров 10 мая 2021 года было заявлено, что Председатель Правления СДД Александр Бородай примет участие в праймериз Партии «Единая Россия», для дальнейшего выдвижения в депутаты Государственной Думы Российской Федерации.

Итогом мероприятия стало подписание соглашения о сотрудничестве между Союзом добровольцев Донбасса и партией «Единая Россия».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости