СБУ под видом учений проведет облаву в Львовской области

Аргументы Недели → Армия 13+

10 мая 2021, 16:46

Фото: соцсети

В период с 12 по 14 мая координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины во Львовской области проведет плановые антитеррористические и контрдиверсионные учения. Об этом сообщает агентство «Интерфакс Украина».

Как сообщает областное управление СБУ, масштабные тренировки пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным. «Служба безопасности Украины просит жителей и гостей г.Жовква, пгт Куликов и г. Дубляны с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей», - сказано в сообщении в Facebook.

Во время учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможность проверки документов граждан, осмотра автомобильного транспорта. СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

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