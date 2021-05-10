Байден присоединился к встрече по видеосвязи с главами стран восточного фронта НАТО

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10 мая 2021, 16:41

Фото: соцсети

Президент США Джо Байден присоединился к встрече по видеосвязи президентов стран-членов восточного фронта НАТО, которая состоялся в понедельник, 10 мая, в Бухаресте, сообщил президент Румынии Клаус Йоханнис.

«Рад приветствовать Джо Байдена на саммите стран «Бухарестской девятки», который я принимаю сегодня в Бухаресте», - написал Йоханнис в Twitter в понедельник.

Он отметил, что также вместе с президентом Польши Анджеем Дудой приветствует генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в рамках подготовки к саммиту НАТО с упором на трансатлантические связи, NATO-2030, оборону и сдерживание.

Издание DW сообщает, что главными темами обсуждения на саммите так называемой «Бухарестской девятки» являются безопасность в Черноморском регионе и ситуация вокруг Украины.

Саммит имеет целью координации безопасности позиций стран региона, в нем также примут участие президенты Болгарии, Чехии, Словакии, Венгрии, Эстонии, Латвии и Литвы.

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