США планируют перевести свои войска из Афганистана в Узбекистан, или в Таджикистан

Аргументы Недели → Армия 13+

10 мая 2021, 16:29

Фото: соцсети

В качестве варианта перемещения военных и техники из Афганистана американские аналитики рассматривают страны Центральной Азии и Ближнего Востока, сообщило агентство «Интрефакс», ссылаясь на газету The Wall Street Journal.

Передислокация в эти регионы войск, беспилотных летательных аппаратов, бомбардировщиков и артиллерии, создание в странах региона военных баз, по их мнению, позволит продолжить осуществлять контроль над талибами (движение «Талибан», запрещено в РФ) в Афганистане во избежание захвата власти этим движением после вывода иностранных войск, пишет газета.К рискам, отмечает она, относят также возможность нового появления в Афганистане «Аль-Каиды» (запрещено в РФ) или другой группировки, подобной ИГИЛ (запрещено в РФ), которые будут угрожать интересам США или их союзников.

Предпочтительнее, по мнению некоторых военных и чиновников администрации Байдена, были бы Узбекистан и Таджикистан, которые граничат с Афганистаном, что обеспечило бы американцам быстрый доступ в случае необходимости. В то же время, они понимают, что серьезное военное присутствие России в регионе, растущее присутствие Китая и напряженность между ними и Вашингтоном усложняют планы создания баз в Центральной Азии, отмечает The Wall Street Journal.

Газета сообщает, что, по словам американских официальных лиц, на сегодняшний день никаких официальных запросов о базах в Центральной Азии не направлялось, Пентагон все еще взвешивает все «за» и «против». В принятии решения задействованы также госдепартамент и Белый дом. США в соответствии с соглашением с движением «Талибан» начали постепенный вывод своих войск из Афганистана, который должны завершить в сентябре. Размещение сил Пентагона в Средней Азии, позволит США сохранить своё присутствие в регионе, не подвергая свои войска смертельной опасности в противостоянии с талибами. Кроме того, Вашингтон хотел бы выдавить Россию и Китай из этого региона. Пойдёт ли США на организацию новых цветных революций в Средней Азии?

Если да, то присутствие здесь американских войск не будет безмятежным. Целесообразнее было бы для Вашингтона найти мирный способ разместить армию в Средней Азии, например, привлечь на свою сторону правительства Узбекистана и Таджикистана мощными инвестициями.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости