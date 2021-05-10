Global Times: США потерпят сокрушительное поражение в противостоянии с Россией и Китаем

Аргументы Недели → Армия 13+

10 мая 2021, 16:11

Фото: соцсети

Соединенные Штаты обречены, если вздумают воевать против объединённых сил России и Китая, пишет агентство «АННА-Ньюс», ссылаясь на китайское издание Global Times. Китайское издание отмечает, что новая администрация США стремится настроить против Китая не только североамериканское, но и всё западное общество. Вашингтон планомерно делит мир и способствует росту источников противостояния и стратегической конфронтации. «США надеются создать фундаментальную оппозицию, с которой они могут насильственно создать международную систему, в которой доминируют западные страны, исключая Китай и Россию, и сохранить гегемонию США с существующими экономическими и технологическими преимуществами Запада», — пишет китайское СМИ. Однако это стратегическая игра с огнем, которая никогда не увенчается успехом, предупреждает газета.



Совместная мощь Китая и России намного больше, чем у бывшего социалистического блока Советского Союза и Восточной Европы. Кроме того, экономическая, научная и военная мощь Китая и России не только огромна по своим масштабам, но и имеет более широкое влияние на весь мир, указывает издание.

«Если кто-то (США-ред.) пытается обойти этот факт и подтолкнуть Китай и Россию к объединению сил в отчаянной борьбе, это станет его (США -ред.) кошмаром», — подчеркивает Global Times.

Со своей стороны, и Китай, и Россия взяли на себя обязательство поддерживать международную систему, в основе которой лежит Устав Организации Объединенных Наций, и международный порядок, основанный на международном праве.

«Мы надеемся, что ни одна страна или политическая сила не поддастся искушению со стороны Вашингтона напасть на Китай и Россию», — заявили СМИ, отметив, что это будет катастрофой для этой страны.

Издание подчеркивает, что никому не следует питать иллюзий, что Соединенные Штаты поддержат их. С другой стороны, любая западная страна, которая осмелится выступить против из Китая, «отправится в убыточное путешествие».



СМИ советуют третьим странам стараться балансировать между Китаем и США, не обижая открыто Вашингтон и не опускаться при этом до конфронтации с Пекином. Та же рекомендация сохраняется и в отношениях с Россией.

Газета Global Times подчеркнула, что Россия и Китай никогда не намеревались строить военный союз. Однако, чем больше западные страны укрепляют свой антагонистический союз против Китая и России, тем больше эти две страны будут склонны действовать сообща. «Это основное правило политики», — пишет газета. «Стратегическое единство Китая и России будет иметь своей первой целью борьбу с гегемонией США», — подчёркивает Global Times.

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