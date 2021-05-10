Формирования «чёрного халифата» наступают в Нигерии

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10 мая 2021, 14:35

Фото: соцсети

Боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» продолжают нападения на армию Нигерии на северо-востоке страны. Им вновь удалось захватить военную базу. Примечательно, что террористы, наряду с нападениями на армию и полицию, развернули масштабную пропагандистскую кампанию среди местного населения. Об этом пишет агентство «АННА-Ньюс».



В Нигерии продолжается противостояние армии страны и боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), так же известных под наименованием «Боко Харам» (террористическая организация – запрещена в РФ).7 мая террористы захватили очередную военную базу правительственных войск у города Булабулин в штате Борно. Нигерийские военные отступили, бросив вооружение и технику. Трофеями террористов стали тягач МТ-ЛБ, бронетранспортер «Заурер», итальянская гаубица Мод-56, три пикапа и два грузовых автомобиля. Боевики сожгли трофейную бронетехнику.

В последнее время террористы из ИГ активизировали свои действия на северо-востоке Нигерии. 7 мая было опубликовано видео, на котором заснят лагерь боевиков, оборудованный на месте разгромленного опорного пункта правительственных войск. Примечательно, что террористы выкопали окопы, чего за ними ранее не замечалось. Судя по кадрам, боевики не испытывают дефицита стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов. Также на заднем плане замечен сожженный танк Т-72АВ правительственных войск Нигерии. Когда именно была уничтожена машина неизвестно.

Деятельность террористов «Исламского государства» в Нигерии заключается не только в нападениях на правительственные войска. Боевики развернули настоящую пропагандистскую кампанию в целях привлечения населения на свою сторону. Для пропаганды террористы раздают местным жителям деньги, захваченные в банке города Гейдам, а также продукты питания. Представители исламистов проводят агитацию среди населения на импровизированных собраниях. К сожалению, учитывая бедность местных жителей, эта пропаганда ИГ может оказаться весьма результативной. Как это уже было на Ближнем Востоке, террористы ведут пропаганду в том числе и среди детей.

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