Военные итоги недели: праздничные парады, учения американцев в Эстонии и суета вокруг Афганистана

Аргументы Недели → Армия 13+

10 мая 2021, 14:43 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы Недели

Редакция «АН» предлагает подборку наиболее важных военных событий за прошедшую неделю. Ключевым событием является празднование Победы в Великой Отечественной войне. В России, несмотря на пандемию, состоялись военные парады, посвященные этому празднику. На главной площади страны торжественным маршем прошли 12,5 тысяч участников и 190 единиц боевой техники. Днём ранее в главном Храме Вооружённых сил России прошёл торжественный молебен в традиции пасхальной седмицы, который был посвящён Дню Победы.

Служение Божественной литургии совершил викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Бронницкий Савватий. Песнопения исполнили Хор Инженерных войск ВС РФ «За веру и Отечество» и артисты Академического ансамбля песни и пляски им. Александрова. Накануне этого события Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.



В поздравлениях глава Российского государства подчеркнул, что в этот день мы с особым чувством гордости и благодарности чтим подвиг наших отцов и дедов, которые плечом к плечу мужественно сражались с врагом и самоотверженно трудились в тылу.

«Сегодня наш моральный долг – бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет. Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершённые нацистами и их приспешниками», – отметил Владимир Путин.

Президент России выразил уверенность, что традиции братской дружбы и взаимовыручки, закалённые в суровые военные годы, были и остаются незыблемой основой для построения и развития конструктивных, добрососедских отношений между нашими странами и народами. Владимир Путин передал слова искренней благодарности всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия, не забыл российский лидер обратиться с добрым словом к ветеранам войны и потомкам победителей, живущим на Украине и в Грузии. Лидеров этих государств Владимир Путин не удостоил поздравлением. Не направил он приветствия в связи с праздником в Эстонию, Латвию и Литву, которые уже практический официально перешли в лагерь побеждённых в той войне.

Сложно поздравлять в Днем Победы тех, кто замышляет козни против России и восхваляет тех, кто помогал немецким нацистам творить бесчинства на оккупированных территориях нашей страны в годы той кровавой войны. И сейчас Грузия и Украина ведут подрывную деятельность, направленную против России. На прошедшей неделе в ходе видеоконференции премьер-министры Грузии Ираклий Гарибашвили и Украины Денис Шмигаль обсудили вопросы противодействия Российской Федерации. А также речь шла об интеграции этих стран в НАТО. Государственная политика Киева и Тбилиси – коллаборационизм в современном виде. Запад вновь готовится идти походом на Русь, как говорят у нас – битому неймётся. Но, на этот раз предатели не скрывают свою личину. На прошедшей неделе своё «дружелюбие» по отношению к России красноречиво продемонстрировала Италия. Минобороны этой страны провело переговоры антироссийского характера с делегацией военного ведомства Украины, а несколько ранее боевые самолёты ВВС Италии приступили к боевому дежурству в Эстонии, в непосредственной близости от российской границы. Вероятно, таким образом Италия выражает благодарность России, за оказание помощи в самый кризисный момент пандемии. Как говорил российский император Александр III: «У России есть только два союзника – российская армия и российский флот».

На прошлой неделе состоялась торжественная церемония приема в боевой состав ВМФ атомного подводного крейсера (АПК) 4-го поколения «Казань» проекта «Ясень-М».

В присутствии главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова, заместителя премьер-министра Республики Татарстан Рустама Нигматуллина, командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева, губернатора Архангельской области Александра Цыбульского и главы Северодвинска Игоря Скубенко на флагшток подводной лодки был поднят Андреевский Военно-Морского Флаг, который Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов вручил командиру АПК «Казань» капитану 1 ранга Александру Бекетову.

АПК «Казань» обладает новейшим ударным и радиоэлектронным вооружением, которое позволяет выполнять боевые задачи во всех районах Мирового океана.

А теперь посмотрим, что произошло в стане наших «партнеров». На территории Эстонии впервые за 25 лет, в минувшую среду вечером, стартовали крупнейшие манёвры американских войск Defender Europe. На центральном полигоне ВСЭ янки провели боевые стрельбы из систем залпового огня. Днём позже несколько сотен американских десантников совершили высадку на аэродром Нурмси. Также десантировали военную технику. Что-то мне подсказывает - на погибель свою они тренируются. Всего в эстонском сегменте манёвров участвуют около 2,5 тыс. эстонских, британских и американских бойцов. Задействовано до 20 самолетов и 25 вертолетов. Таллин выделил для этих игрищ дружины полупратизан Кайтселийта, Виру, Алутагузе и Ярва, Силы специальных операций, 1-ю пехотную бригаду, свои немногочисленные ВВС и службы тыла.



Тем временем за океаном министр обороны США Ллойд Остин сообщил прессе, что Америка выводит из Афганистана и войска, и своих военных негосударственных подрядчиков. Затем он пояснил, что контракты с ЧВК могут быть пересмотрены. По состоянию на апрель совместно с Пентагоном в Афганистане работало около 17000 сотрудников военных компаний, в том числе около 6150 американцев, 4300 афганцев и 6400 человек из других стран. Не все в Вашингтоне придерживаются мнения о необходимости вывода американских солдат из Афганистана, поскольку политическое руководство этой станы держится у власти только на американских штыках. Откровенно неверному суждению председателя Объединенного комитета начальников штабов генералу Марку Милли - мало кто верит. Но оный всё равно упорно заявляет: «По моим профессиональным военным оценкам, еще не предрешено, что «Талибан» автоматически победит, а Кабул падет, или любой из этих мрачных прогнозов». Сложно оценивать уровень интеллекта человека, который говорит откровенную чушь.

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