Су-57 продолжают модернизировать, несмотря на задержку их серийного производства

Аргументы Недели → Армия 13+

10 мая 2021, 14:23

Фото: соцсети

Самолёты пятого поколения Су-57 будут интегрированы с системами ПВО/ПРО С-500 и С-400. Для этого на них установят соответствующую электронику с цифровым обеспечением. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на свои источники в Минобороны России.

Похоже разработчики этого самолёта взяли курс на его универсализацию, что само по себе настораживает. Они идут тем же ошибочным путём, каким шли их американские коллеги создатели F-22 и F-35. Невозможно безнаказанно впихивать огромное количество функций в один самолёт, это его попросту уничтожит – сделает неманевренным и тяжёлым. К тому же с производством Су57 уже есть немалые проблемы, второй серийный самолёт, должен был появиться в войсках в марте, но этого не произошло. Эксперты поговаривают, что контракт на поставку ВКС РФ 76 бортов Су-57 может быть сорван. По плану до конца 2024 должно быть построено 22 истребителя пятого поколения. Более того, эти самолёты до сих пор не получили свой двигатель «второго этапа», или «изделие 30». Все уже построенные образцы летают с двигателями АЛ-41Ф1 от самолёта Су-35 поколения 4++.

Вместо того, чтобы в срочном порядке доводить Су-57 до серийного производства, возвещаются проекты о его модернизации до уровня поколения пять плюс и даже до шестого поколения, теперь из него хотят сделать самолёт ДРЛО. И даже говорят про установку на нём автоматизированных систем управления (АСУ) ПВО, чтобы замкнуть эти самолёты и наземные зенитные ракетные комплексы с их радарами в единую сеть.

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