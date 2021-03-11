Конференция по подготовке международного учения «Селенга-2021» состоялась в «онлайн» формате

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11 марта 2021, 14:50

Фото: соцсети

Первая конференция по планированию совместного российско-монгольского военного учения «Селенга-2021» состоялось по видеосвязи из штаба Восточного военного округа в Хабаровске. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

Мероприятие прошло под руководством начальника управления боевой подготовки штаба округа генерал-майора Артура Шемайтиса и начальника отдела международного военного сотрудничества полковника Ивана Тараева. От Монгольской стороны в конференции приняли участие представители генерального штаба ВС Монголии.

В ходе переговоров российская и монгольская стороны согласовали тему, сроки и место проведения предстоящего учения, медицинское и тыловое обеспечение, порядок перемещения подразделений Российского контингента от станции погрузки до полигона на территории Монголии и обратно.

Кроме того, представители командования ВВО и ВС Монголии в ходе дальнейших планирующих конференций проработают план культурно-досуговых мероприятий, посвященных 100-летию Вооруженных Сил Монголии. Юбилей монгольскими военнослужащими отмечается в текущем году.

Совместное российско-монгольское военное учение «Селенга» направлено на борьбу с международным терроризмом. В ходе учения военнослужащие двух стран с применением различных тактических приемов ликвидируют условные незаконные вооруженные формирования. «Селенгу» запланировано провести в начале октября на одном из полигонов ВС Монголии.