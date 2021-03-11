На Сахалине начались двухсторонние тактические учения с подразделениями армейского корпуса ВВО

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11 марта 2021, 14:45

Фото: соцсети

На острове Сахалин с подразделениями армейского корпуса Восточного военного округа стартовало двухстороннее тактическое учение на полигоне «Успеновский». Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

На первом этапе учения мотострелковые подразделения были подняты по учебной тревоге и совершили марш в указанный район. По прибытию на место, командирами подразделений были проведены мероприятия по подготовке личного состава, вооружения и военной технике к предстоящим тактическим действиям.

В ходе следующего этапа учения военнослужащим предстоит отработать действия по маневренной обороне, в роли условного противника выступят военнослужащие этого же мотострелкового соединения.

По сценарию учения военнослужащие одной усиленной мотострелковой роты выполнят подготовку и ведение наступления. После чего на захваченном рубеже им предстоит перейти к обороне.

В свою очередь военнослужащие мотострелковой роты, которые выступают в роли условного противника, должны будут подготовиться к ведению обороны

в условиях применения противостоящей стороны оружия массового поражения.

Для создания обстановки максимально приближенной к боевой, на данном этапе учения будут применены холостые патроны, дымы и средства имитации.

В ходе заключительной части учения военнослужащим двух мотострелковых рот предстоит пройти этап боевой стрельбы из стрелкового оружия и штатного вооружения боевой техники.