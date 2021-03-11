Главное военное следственное управление констатировало, что в Вооруженных силах РФ возросла коррупция

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11 марта 2021, 14:39 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Коллегия Главного военного следственного управления (ГВСУ) подвела итоги прошедшего года. Отмечено снижение преступности в Вооруженных силах РФ в целом. При этом заявлено о повышении данного показателя в других ведомствах, где предусмотрена военная служба. В Минобороны выявлена тенденция к снижению преступлений, связанных с неуставными взаимоотношениями. Но, замечено увеличение коррупционной составляющей уголовно наказуемых деяний. Об этом сообщает ГВСУ на своем официальном сайте.

В основном докладе на Коллегии отмечено: «На протяжении последних нескольких лет наблюдается сокращение количества учтенных преступлений против военной службы. Так, в минувшем году зарегистрировано на 20 % меньше преступлений против порядка пребывания на военной службе, против порядка подчиненности на 17,8 %, против порядка несения специальных видов военной службы (в 5,8 раза), а также случаев рукоприкладства (–16,7 %)».

Вместе с тем подчеркивается, что увеличилось «на 8,8 %» количество преступлений «коррупционной направленности», также возросло число уголовно наказуемых деяний «против: общественной безопасности, в том числе связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, здоровья населения и общественной нравственности, в том числе в сфере незаконного оборота наркотических средств».

На Коллегии также озвучено, что «вырос и размер доказанного материального ущерба по оконченным в 2020 году уголовным делам. Он более чем на 30 % превысил аналогичный показатель 2019 года и составил 6,4 млрд рублей».

Среди дел о коррупции распространены случаи, когда командиры за взятку позволяют своим подчиненным устраняться от выполнения служебных обязанностей и даже покидать воинские части на долгое время. Также за мзду, соответствующие должностные лица, обеспечивали продвижение по службе и присвоение воинского звания. По свидетельству источника «АН», бывшего военнослужащего, были случаи представления к государственным наградам за взятки.

Факты коррупции наблюдается в органах снабжения ВС РФ, точнее в подразделениях, занимающихся закупками. По информации размещенной на сайте ГВСУ начальник отдела (проведения конкурентных процедур по государственному оборонному заказу) управления (проведения конкурентных процедур) Департамента государственных закупок Минобороны России Александр Борувков был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). За финансовые вознаграждения он обеспечивал определенным поставщикам победу в тендерах Минобороны. «В результате были заключены государственные контракты на не выгодных для Российской Федерации условиях и государству в лице Минобороны России причинен ущерб на сумму свыше 650 миллионов рублей». Так же доказано, что фигурант дела получил взятку в размере «368 миллионов рублей».

Отмечается коррупция в военных комиссариатах, когда за взятку давали отсрочку от призыва или полное освобождение.

Информация о завершённых уголовных делах и приговорах военных судов размещена на сайте Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ.