Двойка стратегических ракетоносцев Ту-95мс совершила полет над Тихим океаном

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11 марта 2021, 13:37

Фото: соцсети

Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Японского моря и северо-западной части Тихого океана. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с Воздушно-космических сил России. Продолжительность полета составила более 9 часов.

На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-15 ВВС Японии.

Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.