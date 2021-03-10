Шойгу провел переговоры с министром обороны Армении, обсуждали Карабах и не только
10 марта 2021, 18:29
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Республики Армения Вагаршаком Арутюняном. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.
В ходе беседы затрагивались различные аспекты двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, текущая обстановка в районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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