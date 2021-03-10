САНА: на севере Сирии протурецкие боевые группы воюют друг с другом
10 марта 2021, 16:48
На северо-востоке провинции Алеппо южнее города Эль-Баб вблизи тренировочного лагеря боевиков протурецкой террористической группировки «Фуркат Аль-Хамзат» (запрещена в РФ) прогремел мощный взрыв, в результате чего было ранено несколько боевиков.
Как сообщили местные источники агентству САНА, инцидент произошел вблизи цементного завода, который террористы захватили и превратили в свой штаб и тренировочный лагерь. Взрыв прогремел, когда группа боевиков осуществляла обход своих позиций и вела наблюдение, что привело к их ранениям.
Причиной взрыва источники назвали продолжающийся конфликт боевиков «Фуркат Аль-Хамзат» с другими членами протурецких группировок.
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