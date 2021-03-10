В сети расцветают пророчества о начале наступления ВСУ в Донбассе, одно нелепее другого

Аргументы Недели → Армия 13+

10 марта 2021, 16:43 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Украина может атаковать непризнанные республики Донбасса по сигналу из Соединенных Штатов 15 марта, сообщает телеграмм-канал «Джокер ДНР», со ссылкой на свои источники в офисе президента Владимира Зеленского. Из которых стало известно, что некоторое время назад от администрации главы США Джо Байдена поступило распоряжение готовить армию Украины к наступлению в Донбассе и ждать команду из Белого Дома. За последнее время таких пророчеств было высказано неисчислимое количество. Военными специалистами вдруг стали даже те, кто не имеет ни малейшего представления о военном деле. Впрочем, и эксперты говорят о возможном наступлении ВСУ.

Прежде всего стоит упомянуть, что планы наступлений в штабах верстаются на картах, то есть на бумаге, а войскам в реальности придется действовать на реальном ландшафте, в реальных климатических условиях, да еще и под воздействием более чем реальных средств поражения и сил противника. Все высказанные до сих пор мнения о возможных сроках наступления ВСУ это инсинуации, которые легко парируются бессмертными словами Александра Васильевича Суворова: «Гладко было на бумаге, но забыли про овраги, а по ним ходить».

По сообщениям, поступающим из различных источников, к линии фронта ВСУ стягивают боевую и специальную технику, артиллерию. Также в воздухе витают слухи о подготовке украинских войск к ведению боевых действий в городе. Кроме того, уже специалисты говорят о намерении ВСУ все же разобраться с конфигурацией собственных минных полей, что вероятно, указывает о возможной подготовке их преодоления войсками для ведения наступательных действий. Ранее сообщалось о значительных передвижениях танков, БМП/БТР, САУ к линии фронта, но на поверку выяснялось, что речь идет о считаных единицах техники и артиллерийских орудий, обнаруженных то там, то здесь. Сейчас в сети появилось сообщение о прибытии в зону ООС трех воинских эшелонов с танками Т-72 и Т-64 из Харьковской области. Эксперты также указывают о явной подготовке к активизации боевых действий и возможном наступлении, но с оговоркой, что оно ожидается только после того, как пройдет период весенней распутицы.

И тут сеть взрывает сенсация от ТК «Джокер ДНР» о том, что ВСУ нанесут удар по ополчению непризнанных республик Донбасса уже 15 марта по команде из Вашингтона. Честно говоря, такой неожиданный возможный ход ВСУ вводит в ступор. По сути, речь идет о ведении наступления в период весенней распутицы. Напоминаем, что Донбасс находится в зоне Черноземья.

И этот чернозем в раскисшем виде становится непроходим не только для техники, но и для пехоты. К тому же, войскам укров придется в наступлении преодолевать разлившиеся в половодье реки и затопленные талой водой балки, то еще удовольствие. Если ВСУ действительно решаться на такой шаг, то – флаг им в руки, они встретят пусть бестолковую, но все же геройскую смерть. Расстреливать вязнущую в грязи технику и пехоту не представит серьезной трудности для ополчения Донбасса. Американцы в последние 40 лет привыкли вести боевые действия в пустынях и на местности, где не бывает распутицы. В Вашингтоне, отдавая такой приказ, возможно не догадываются, что против укров будет воевать на стороне ЛДНР «генерал Чернозем», но в Киеве об этом наверняка должны знать, многие украинские генералы получили неплохое образование в военных учебных заведениях СССР.

Украинцы будут наступать в городской черте, возразите мне вы, там нет распутицы. Хорошо, согласен. Возможно, что ВСУ бросят силы на захват Донецка и Луганска, или только Донецка, что не выглядит абсурдным. Но тогда зачем ВСУ сосредотачивают в зоне ООС танки, более 300 единиц - для наступления в городе? Там их сожгут в мгновение ока. Не стоит забывать, что поддержку с воздуха наступающих своих войск ВСУ организовать не сможет, банально - нечем. Придется действовать пехотой, штурмовыми группами при поддержке артиллерии. Наступление в Донецке может стать лебединой песней ВСУ, поскольку одних тренировок мало, нужен специфичный боевой опыт, которого у укров нет. Военные инструкторы НАТО вряд ли смогут передать таковой бойцам Незалежной, поскольку сами им не обладают. Кстати, в Пентагоне признают, что ведение боя в городе – это проблема для американских войск, которую командование ВС США пытается решить в срочном порядке. Отрабатывается тактика, ведутся изыскания и разработки новых технических и ударных средств поражения. Речь уже идет о приборах способных видеть сквозь стены и завалы. Намечается массовое использование роботов и дронов. Создается особая система управления, поскольку американские стратеги предвидят, что бой подразделениям США придется вести вперемешку с противником. В таких обстоятельствах необходимы средства позволяющие определять, где свой, а где чужой.

Конечно же американскому командованию не жалко украинских солдат, оно способно бросить их на убой, скажем в исследовательских целях. Но, в этом случае можно только уповать на здравый смысл киевских властей.

Есть, правда одна возможность украм добиться значительного успеха в боях за Донецк. Известно, что спецслужбы Незалежной создали в республиках Донбасса агентурную сеть, которая время от времени проявляет себя диверсиями. Консолидированное выступление этой пятой колонны во взаимодействии с войсками ВСУ может создать реальную угрозу обороне ополчения. В данном случае остается уповать на то, что разведка и контрразведка ДНР не профукает такую возможность, как например российская разведка в Сирии сплоховала в 2016 году и не сумела предотвратить захват Пальмиры боевиками «Исламского государства» (запрещено в РФ). Но, украинский случай - особый, как говаривали в советские времена, памятуя опыт Великой отечественной, - если в украинском партизанском отряде будет всего два человека, то один из них точно – предатель. Шутка, конечно, но в каждой шутке есть только доля шутки. Возможно, это обстоятельство поможет контрразведке ДНР предотвратить выступление проукраинских партизан. А остальное зависит от профессионализма силовиков республик Донбасса и от действенной помощи союзника.