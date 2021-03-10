«Царьград»: США предупреждали, что проведут мощную кибератаку против России в течение следующих двух-трёх недель

Аргументы Недели → Армия 13+

10 марта 2021, 14:46

Фото: соцсети

Авторитетное издание New York Times из США предупреждало, что в США готовят массированную кибератаку на Россию. Так администрация Байдена якобы хочет отомстить неизвестным «русским хакерам». Издание писало, что кибератака коснётся ресурсов правительства России. Нынешний сбой в работе ряда правительственных сайтов в России вполне может быть связан с реализацией этой угрозы.

По словам официальных лиц США, крупная контратака в киберпространстве со стороны Вашингтона ожидается «в течение следующих трёх недель». Как указало издание New York Times, это скорее всего будет серия тайных действий в компьютерных сетях России. Причём провести их следует так, чтобы на них обратил внимание президент России Владимир Путин, его разведслужбы и военные. Обывателю об этой атаке знать совершенно не обязательно.

По словам американских чиновников, кибератаку было бы неплохо поддержать дополнительными санкциями против России. Одновременно с этим в США уделят самое пристальное внимание вопросам безопасности собственных ресурсов федерального правительства. Издание напомнило, что в американских сетях несколько месяцев подряд как у себя дома прогуливались таинственные «русские хакеры», пока их активность не пресекла некая неназванная «частная фирма», специализирующаяся на кибербезопасности.

Действительно, «всем так понравилась версия про замедление и Роскомнадзор, как причину проблем госсайтов. А если бедная NY Times в этот раз не наврала и это совсем другие граждане приложили руку?» - задал провокационный вопрос журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов.

Как сообщил между тем Telegram-канал «Своё мнение», - США и правда предупреждали, что «готовят против России масштабную провокацию в сети. Доказательств, что это она, конечно же, нет и скорее всего не будет. С другой стороны, Роскомнадзор как-то пытался «уложить отдыхать» Telegram, в результате чего в России «лёг» ряд других сайтов и сервисов, а Telegram`у хоть бы хны», - указали авторы канала.

Напоминаем, после объявления о замедлении работы Twitter в России один за другим перестали быть доступными главные сайты страны. «Упали» сайты Кремля, кабинета министров, Ростелекома, а также ряда министерств и ведомств.

Роскомнадзор принял решение «замедлить» Twitter в России, вплоть до прекращения доступа пользователей к этой соц-сети. После того как это решение начали претворять в жизнь, появились сообщения о сбоях в работе сайта Кремля, правительства России, Госдумы, МВД, Следственного комитета и ряда других министерств и ведомств. «Лёг» сайт Ростелекома и даже самого Роскомнадзора.

Как уже заявили сетевые остряки, Роскомнадзору не удалось «уронить» Twitter, зато прекрасно вышло «положить» весь интернет в России.