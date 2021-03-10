Джо Байден не смог вспомнить имя своего назначенца министра обороны США

Аргументы Недели → Армия 13+

10 марта 2021, 14:24

Фото: соцсети

Президент США Джо Байден снова продемонстрировал симптомы старческой деменции. Он забыл имя министра обороны страны Ллойда Остина. Инцидент произошел, когда Байден выступал с речью, посвященной женщинам-военным, служащим в рядах американской армии. Сообщает EADaily.

При этом военный министр Остин стоял от Байдена всего в нескольких шагах.

«Я также хочу поблагодарить сек… бывшего генерала. Я продолжаю называть его генералом, но это мой — ну, тот парень, кто стоит во главе того ведомства», — сказал Джо Байден.

Ошибки в речи и провалы памяти давно преследуют Джо Байдена. Во время предвыборной кампании он сказал, что избирается в сенаторы, а в декабре 2020 года назвал вице-президента США Камалу Харис лидером Соединенных Штатов. В ноябре Байден перепутал свою внучку Натали с умершим сыном Бо, своего соперника Дональда Трампа в ходе предвыборной гонки называл Джорджем, путая его с предыдущим президентом — Джорджем Бушем-младшим.

Похоже США охватил тот советский синдром «дряхлых руководителей» государств, который стал одной из причин развала СССР.