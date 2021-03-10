Пашинян все же уволил старого начальника Генштаба ВС РА и быстренько нашел ему замену

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10 марта 2021, 14:16

Фото: соцсети

Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил президенту Армену Саркисяну ходатайство о назначении на пост начальника Генштаба ВС республики генерал-лейтенанта Артака Давтяна. Информацию об этом сегодня, 10 марта, подтвердила пресс-секретарь армянского премьера Мане Геворкян, сообщает EADaily.

Артак Давтян уже занимал должность главы Генштаба ВС Армении в 2018—2020 годах. В июне прошлого года он подал в отставку после скандала, связанного со свадьбой его сына в период коронавирусного локдауна в стране. На его место было назначен Оник Гаспарян. Спустя некоторое время Давтян занял пост начальника военно-промышленного комитета при Министерстве высокотехнологичной промышленности Армении, где проработал до октября 2020 года.

Уже бывший начальник Генштаба генерал-полковник Оник Гаспарян обратился в Административный суд республики с целью оспорить решение премьер-министра Никола Пашиняна о снятии его с занимаемой должности. Об этом говорилось в заявлении армянского военачальника, опубликованном от его имени в среду.