Боевые корабли ТФ провели артиллерийские и ракетные стрельбы в открытом море

Аргументы Недели → Армия 13+

10 марта 2021, 14:04

Фото: соцсети

Корабли Тихоокеанского флота (ТФ)в Японском море и в Авачинском заливе отрабатывают морские элементы второй курсовой задачи (К-2). Учения с выполнением боевых упражнений проведены сразу на шести боевых кораблях. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения приморского региона.

В акватории залива Петра Великого ведение боя одиночным кораблём с кораблями противника, каждый в своём секторе полигона, отработали корвет «Громкий» и два ракетных катера Приморского соединения разнородных сил.

В частности, проведена серия артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям, обезврежены «морские плавающие мины». Помимо этого, экипажи ракетных катеров на практике совершенствовали организацию нанесения ракетного удара по отряду надводных кораблей условного противника без выполнения фактического пуска крылатых ракет комплекса «Москит». В свою очередь, корвет «Громкий» провёл совместную с корабельной авиационной группой тренировку по приёму на базирование палубного вертолёта Ка-27. Также корабли осуществили профилактическое противодиверсионное гранатометание для обеспечения безопасности стоянки на незащищенном рейде.

На Камчатке артиллерию для стрельбы по морским и воздушным целям применили экипажи малых противолодочных кораблей «Усть-Илимск» и «Советская Гавань», а также малого ракетного корабля «Разлив». Выполнение боевых упражнений обеспечивали морские буксиры и противолодочные самолёты Ил-38 морской авиации ТОФ.