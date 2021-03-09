Украинский пилот предложил россиянам покинуть самолет во время полета над Крымом

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9 марта 2021, 17:44

Фото: соцсети

Украинский пилот во время полёта над Крымом предложил гражданам России выпрыгнуть из самолёта. Теперь авиакомпания спешно «затирает следы» инцидента. Украинский пилот авиакомпании Windrose во время пролёта над Крымом предложил гражданам России выйти из самолёта, чтобы «воссоединиться» с полуостровом. Видеозапись инцидента была опубликована в соцсети TikTok. Об этом сообщает ТК «Царьград».

В украинских СМИ назвали выходку пилота невинным «троллингом», на который «почему-то» обиделись российские граждане. Однако в самой авиакомпании "юмор" лётчика не оценили и попытались удалить позорное видео. Но к тому времени ролик уже успели сохранить и опубликовать на других платформах.

«Наш путь пролегает вдоль нашего украинского Крыма. Если на борту есть россияне - аварийные выходы промаркированы зелёными метками. Вы имеете прекрасную возможность воссоединиться "с родной гаванью". Всем остальным людям - хорошего полёта», - говорит пилот на видео на украинском языке.

На основании результатов Всекрымского референдума полуостров и административные единицы Севастополь и Крым вышли из состава Украины и воссоединились с Россией ещё в 2014 году. В ответ украинские власти принялись делать мелкие и крупные гадости полуострову и его жителям.