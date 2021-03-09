Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов: ДНР и ЛНР - в шаге от начала масштабной войны с Украиной

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9 марта 2021, 17:33

Фото: соцсети

ДНР и ЛНР находятся в шаге от начала полномасштабной войны с Украиной. Эскалация конфликта уже началась — и в ВСУ этого не скрывают, сообщают в ополченцы. Вооруженные силы Украины готовятся к началу полномасштабного наступления на Донбасс. Об этом свидетельствует стягивание к линии фронта тяжёлой техники. Об этом сообщает ТК «Царьград», ссылаясь на слова первого замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

Также на грядущую эскалацию конфликта указываются усилившиеся за последнее время обстрелы ЛНР и ДНР, в том числе с использованием тяжёлых вооружений. В ответ на это ополченцам приходится открывать ответный огонь.

Подготовка к наступлению украинской армии ведется. Эскалация конфликта уже началась. Они это не скрываю,

- цитирует Безсонова агентство Ura.ru.

С аналогичными заявлениями ранее выступил представитель России в трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов. Он отметил, что Киев намеренно провоцирует ополченцев Донбасса на военную эскалацию конфликта. Грызлов также указал на стягивание дополнительных сил и техники ВСУ к линии соприкосновения сторон конфликта.