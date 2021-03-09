Белорусские десантники прибыли в Ульяновск для участия в совместных маневрах с ВДВ РФ

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9 марта 2021, 17:28

Фото: соцсети

Сегодня для участия в плановом совместном российско-белорусском тактическом учении Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь (ССО РБ), на аэродром Ульяновск-Восточный прибыли военнослужащие отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ССО РБ. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

По сложившейся традиции, участников совместного учения торжественно встретили хлебом-солью, после чего военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран.

Пройдя все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия, белорусские десантники прибыли в расположение Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения.

Перед началом активной фазы мероприятия боевой подготовки в течение недели на полигоне Поливно военнослужащие двух стран проведут боевое слаживание сводного подразделения.

Первое в 2021 году плановое совместное российско-белорусское тактическое учение Воздушно-десантных войск России и ССО РБ пройдут в период с 16 по 19 марта на полигоне Поливно в Ульяновской области под руководством командира Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии полковника Владимира Селивёрстова.

Всего в мероприятии примут участие более 400 военнослужащих, будет задействовано порядка 100 единиц военной и специальной техники Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения и около 80 военнослужащих соединения ССО РБ, а также два вертолета Ми-24 и шесть Ми-8АМТШ армейской авиации.