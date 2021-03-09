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У берегов Крыма фрегат «Адмирал Эссен» дал залп «Калибрами» по условному противнику

, 17:01

У берегов Крыма фрегат «Адмирал Эссен» дал залп «Калибрами» по условному противнику
Фото: соцсети

С экипажем фрегата «Адмирал Эссен» проведено учение по применению ракетного комплекса «Калибр-НК» по кораблю условного противника в пункте базирования — Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа. Стоит отметить, сделано это, как нельзя кстати, если учитывать слухи о скором наступлении ВСУ на Донбасс.

По замыслу учения, корабельный расчёт боевого информационного поста обнаружил и классифицировал цель в море как корабль условного противника с подводными диверсантами на борту. Командир фрегата получил приказание на уничтожение надводной цели до подхода корабля к месту десантирования условных диверсантов.

В ходе учения экипаж фрегата занял боевые посты в установленные нормативы и приготовился к ракетной стрельбе.

По команде командира личный состав ракетной боевой части фрегата условно уничтожил корабль условного противника высокоточным ракетным комплексом «Калибр-НК». Фактическое применение ракет не осуществлялось, пуски были выполнены электронным способом. Учение по применению высокоточного оружия в акватории Чёрного моря прошло в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.

Крылатые ракеты «Калибр» при их запуске их акватории Черного моря накатывают всю территорию Украины, так что этому противнику укрыться будет негде.

ША

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