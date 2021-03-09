Йенс Столтенберг: Евросоюз без НАТО не в состоянии защитить Европу

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9 марта 2021, 16:53

Фото: соцсети

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что оборона Европы зависит от тесных трансатлантических связей, а не от стремления к стратегической автономии континента. Об этом сообщает интернет-издание EADaily, ссылаясь на агентство France-Presse.

«Я поддерживаю усилия Евросоюза в сфере обороны, потому что увеличение расходов на оборону, новые военные возможности и решение проблемы фрагментации европейской оборонной промышленности — всё это пойдёт на благо европейской безопасности, трансатлантической безопасности, на благо всех нас», — заявил Йенс Столтенберг в опубликованном сегодня, 9 марта, интервью агентству France-Presse.

По словам административного главы Североатлантического альянса, в военном блоке приветствуют все усилия европейцев в сфере обороны, «пока они дополняют НАТО, но ЕС не сможет защитить Европу».

«Более 90 процентов жителей Европейского союза живут в странах НАТО, но только 20 процентов расходов на оборону НАТО приходится на долю членов альянса из ЕС», — подчеркнул он.

Как напоминает AFP, данным заявлениям генсека НАТО предшествовало февральское интервью президента Франции Эммануэля Макрона британской газете Financial Times, в котором хозяин Елисейского дворца сказал: «Я выступаю за европейский суверенитет, за стратегическую автономию не потому, что я против НАТО или потому, что я сомневаюсь в наших американских друзьях, но потому, что мне понятно, в каком состоянии находится мир».

Вместе с тем Макрон отметил, что «никто не убедит меня в том, что НАТО сегодня — это структура, которая в своей основе ещё актуальна».

«Оно было основано для противостояния Варшавскому договору. Варшавского договора больше нет», — напомнил тогда французский лидер.