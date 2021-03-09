Армейский корпус ВВО завершил учения по противодесантной обороне Курильских островов

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9 марта 2021, 14:55

Фото: соцсети

На Курильских островах подразделения пулемётно-артиллерийского соединения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) завершили активную фазу тактического учения по противодесантной обороне. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

Под руководством исполняющего обязанности командира армейского корпуса ВВО Героя России генерал-майора Владимира Белявского отработаны тактические действия при высадке десанта условного противника на побережье одного из Курильских островов.

Так, расчеты самоходных артиллерийских установок в ночных условиях с закрытых огневых позиций поразили сосредоточенным огнем на дистанции до нескольких десятков километров надводные цели, имитирующие малые десантные корабли (японо-американских объединенных сил – ред.) условного противника.

Корректировка огня расчетов самоходных артиллерийских установок осуществлялась с помощью современных беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» и «Элерон-3».

Кроме того, военнослужащие подразделений зенитно-ракетных войск объединения ВВС и ПВО ВВО отработали обнаружение воздушных целей условного противника в своей зоне ответственности. После получения учебного сигнала о нарушении воздушной границы обнаруженные цели были уничтожены учебными (электронными) пусками зенитно-ракетных комплексов С-300В4, заступивших на боевое дежурство по противовоздушной обороне на островах Курильской гряды в конце прошлого года.