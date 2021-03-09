В Чечне и Дагестане ротные тактические группы приступили к учениям с применением новой системы управления и авиации

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9 марта 2021, 14:47

Фото: соцсети

Усиленные роты мотострелковых соединений 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Чечне и Дагестане совершили марш на полигоны Дальний, Гвардеец и Альпийский для участия в четырех двусторонних ротных тактических учениях. Впервые на учениях будет применен новый комплект единой системы управления тактического звена. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Военнослужащие на общевойсковых полигонах проведут учебно-боевые действия при поддержке вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ «Терминатор». В ходе маневров мотострелки отработают высадку из вертолетов тактического десанта в район выполнения боевой задачи.

Двусторонние ротные тактические учения пройдут с применением единой системы управления в ходе отработки тактики маневренной обороны, в том числе в ночное время суток. Особое внимание при этом будет уделяться контрбатарейной борьбе и противодействию ударным дронам во взаимодействии с подразделениями беспилотных летательных аппаратов.

В двусторонних учениях принимают участие более 1,2 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 350 единиц техники, в том числе танки Т-72Б3, минометы «Сани», гранатометы АГС-17 и РПГ-7В, самоходные гаубицы «Мста-С» и реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г». Всего в зимнем периоде обучения в войсках ЮВО планируется провести около 100 двусторонних ротных тактических учений.