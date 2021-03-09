Киев предложил иностранным дипломатам участвовать в создании «Крымской хартии»

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9 марта 2021, 14:40

Фото: соцсети

Министерство иностранных дел Украины провело для послов иностранных государств презентацию элементов «Крымской хартии», которые планируется принять по результатам саммита, посвящённого развитию так называемой «Крымской платформы». Киев ждет предложений от иностранных дипломатов на тему - что еще следует включить в этот документ. Об этом сообщило новостное агентство «Интерфакс Украина», ссылаясь на слова первого заместителя министра иностранных дел Незалежной Эмине Джапаровой.

«Мы сейчас на этапе консультаций, мы разработали элементы Крымской хартии, то, что мы считаем необходимым включить в этот заключительный документ. На позапрошлой неделе у нас был первый раунд консультаций, несколько десятков послов были приглашены в МИД, где мы им презентовали элементы этой хартии», - сказала Джапарова на открытии выставки «Верность себе - не преступление» в МИД Украины во вторник.

«Фактически, сейчас мы ожидаем от них не только фидбека по нашим элементам, но и предложения по тому, что страны предлагают включить в эту хартию, потому что мы считаем, что это совместный документ, над которым должны работать те страны, которые имеют активную позицию по защите интересов Украины и недопущению легитимизации статуса временной оккупации», - добавила она.

По словам замминистра, консультации ведутся с десятками стран, каждая из которых может сама себе установить уровень своего соучастия в Крымской платформе.

«Турция поддержала инициативу создания крымской платформы. Это зафиксировано в совместном заявлении президентов Эрдогана и Зеленского по результатам визита президента Зеленского в Турцию несколько месяцев назад, и, фактически, Турция вместе с нашими партнерами принимает активное участие в работе над заключительным документом саммита», - подчеркнула Джапарова.