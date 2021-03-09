В этом году «Севмаш» передаст ВМФ России две атомных субмарины проекта «Ясень-М»

Аргументы Недели → Армия 13+

9 марта 2021, 14:27

Фото: соцсети

Первая серийная атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М «Ясень-М», получившая наименование «Новосибирск», будет передана ВМФ России в конце 2021 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на свой источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Атомную субмарину передадут флоту в четвертом квартале 2021 года. До этого «Новосибирск» должен завершить заводские ходовые испытания и пройти государственные», - сказал источник агентства. По его словам, в ходе госиспытаний субмарина выполнит тестовые пуски крылатыми ракетами «Оникс» и «Калибр-ПЛ».

Минобороны эту информации пока не подтвердило, сообщает ТАСС.

В целом, в этом году кораблестроительное предприятие «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) готовится передать ВМФ России два подводных атомохода: головную субмарину проекта 885М «Казань» и первую серийную – «Новосибирск». На предприятии в разных стадиях строительства находятся еще шесть АПЛ этого проекта.



напоминаем, что седьмая и восьмая субмарины данного проекта «Воронеж» и «Владивосток» были заложены 20 июля 2020 года. За этой процедурой в режиме видеоконференции наблюдал президент РФ Владимир Путин.

Головной и единственный подводный крейсер проекта 885 «Ясень» - «Северодвинск» выполняет задачи в составе Подводных сил Северного флота. Он был построен на «Севмаше» и передан ВМФ РФ 17 июня 2014 года. Основное ударное вооружение субмарин проектов 885/885М – это крылатые ракеты (КР) «Калибр-ПЛ» и противокорабельные КР «Оникс». Сейчас «Северодвинск» готовится к испытательным пускам гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта АПЛ, которые начнутся в этом году.