Ещё 37 центров военно-патриотического воспитания «Авангард» появятся в РФ в этом году

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9 марта 2021, 14:09

Фото: соцсети

Тридцать семь учебно-методических центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» откроются в регионах России в этом году. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу журналистам во время посещения центра вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Он рассказал, что центр «Авангард», построенный Москвой и Московской областью, в подмосковном парке «Патриот» является самым крупным центром. Глава военного ведомства рассказал, что центр построен по самым современным технологиям, учитывая все самые современные требования по начальной военной подготовке.

«Что касается перспектив, нам бы хотелось, чтобы подобные центры появились во всех городах, где есть хотя бы одна школа. В планах этого года дополнительно ещё строительство 37 центров - создание их в 37 субъектах. Таким образом их будет больше 70», - сказал Шойгу.

По его словам, все центры будут включать ещё ряд программ и проектов, в том числе будут работать как летние лагеря. «Мы уже этот эксперимент, эту работу проводили в течение пяти лет. Смотрели, наблюдали, как это возможно сделать. Поэтому планы большие, я надеюсь, мы сможем их реализовать с главами субъектов, мэрами городов, которые, безусловно, в этом заинтересованы», - подчеркнул глава Минобороны.