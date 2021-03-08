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США намерены создать гиперзвуковое оружие для самолетов палубного базирования

, 14:42

США намерены создать гиперзвуковое оружие для самолетов палубного базирования
Фото: соцсети

Эксперты по авиации ВМС США обращаются к военной промышленности с просьбой разработать прототип гиперзвуковой ракеты, которая позволит авианосному истребителю-бомбардировщику F / A-18E / F Super Hornet атаковать высокоприоритетные цели, оставляя противнику мало времени для развертывания средств противодействия. Об этом пишет специализированная американская пресса.

Официальные лица Управления военно-морских исследований (ONR) в Арлингтоне, штат Вирджиния, выпустили специальное уведомление (N00014-21-S-SN06) во вторник для проекта Screaming Arrow по вооружению ударных самолетов палубного базирования Navy Super Hornet гиперзвуковым оружием.

Этот проект направлен на разработку трех прототипов гиперзвукового оружия, совместимого с самолетами Super Hornet F / A-18E / F, которые составляют основу авиационного парка авианосцев. Прототип должен состоять из ракеты, межкаскадного двигателя и ускорителя.

Идея состоит в том, чтобы извлечь выгоду из предыдущих и текущих разработок гиперзвуковых летательных аппаратов и двигательных установок для создания и применения в ближайшем будущем гиперзвукового оружия в интересах ВМС США. Помимо сухопутных целей эти ракеты предназначены для поражения надводных кораблей противника.

После первоначального проектирования проект Screaming Arrow будет состоять из трех этапов. На 7-месячном первом этапе будет разработан план полного цикла. На втором этапе, рассчитанном на 15 месяцев, будут изготавливаться компоненты и подкомпоненты, а на третьем этапе, рассчитанном на 13 месяцев, прототип будет интегрирован с самолетом Super Hornet для испытаний.

ША

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