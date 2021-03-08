B-52 поднялись с территории США и совершили предупредительный облет Ближнего Востока

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8 марта 2021, 14:22

Фото: соцсети

В воскресенье над Ближним Востоком пролетела пара бомбардировщиков B-52, последняя из подобных миссий в регионе, направленная на предупреждение Ирана на фоне напряженности между Вашингтоном и Тегераном. Это было четвертая демонстрация бомбардировщиков на Ближнем Востоке в этом году и второе при президенте Джо Байдене.

Центральное командование вооруженных сил США заявило, что два B-52 пролетели над регионом в сопровождении военных самолетов из таких стран, как Израиль, Саудовская Аравия и Катар. Это было четвертая демонстрация бомбардировщиков на Ближнем Востоке в этом году и второе при президенте Джо Байдене.

Данные отслеживания полетов показали, что два B-52 вылетели с авиабазы Майнот в Северной Дакоте, о чем Центральное командование не упомянуло в своем заявлении о полетах, хотя позже власти опубликовали изображения летного экипажа, готовящегося к вылету.

Военные не упомянули Иран прямо в своем заявлении, заявив, что полет был направлен на «сдерживание агрессии и для того чтобы заверить партнеров и союзников в приверженности американских вооруженных сил безопасности в регионе».

Однако такие полеты стали обычным явлением в последние месяцы правления бывшего президента Дональда Трампа. Решение Трампа в 2018 году в одностороннем порядке выйти из ядерной сделки Ирана с мировыми державами вызвало серию нарастающих инцидентов в регионе.

Байден выразил желание вернуться к соглашению, если Иран соблюдает ограничения соглашения в отношении своей ядерной программы. Однако напряженность остается высокой из-за нападений шиитских ополченцев в Ираке на американские войска, вероятно, при поддержке Ирана. В воскресенье ополченцы-хуситы (тоже - шииты), ставленники Ирана в Йемене, активизировали свои атаки на экономические и гражданские объекты в Саудовской Аравии.