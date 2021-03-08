EADaily: в сети появились фотографии ракетного удара российских кораблей по турецким бензовозам в Сирии

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8 марта 2021, 14:12

Фото: агентство Associated Press

Предполагаемый ракетный удар поздно вечером 5 марта по нефтеналивному объекту, используемому поддерживаемыми Турцией боевиками на севере Сирии, вызвал сильный пожар на большой территории, где обычно припаркованы бензовозы. Об этом свидетельствуют полученные в минувшее воскресенье снимки со спутника, передаёт агентство Associated Press.

Боевики так называемой Сирийской национальной армии (СНА), сформированной из различных группировок при поддержке Анкары, и по крайней мере один военный наблюдатель в лице базирующейся в Лондоне неправительственной организации «Сирийская обсерватория прав человека» (SOHR), приписали России нанесение удара возле городов Джераблус и Аль-Баб на севере провинции Алеппо, недалеко от границы с Турцией. Как утверждала SOHR, российские военные корабли в Средиземном море выпустили три ракеты, поразившие примитивные нефтеперерабатывающие заводы и автоцистерны к северу от административного центра указанной сирийской провинции.

По данным лондонского наблюдателя, в результате сильного пожара сгорело более 180 грузовиков и цистерн, по меньшей мере четыре человека погибли и 24 получили ранения.

На фотографиях, сделанных так называемой сирийской группой гражданской обороны, известной как «Белые каски», видно, как десятки человек пытаются потушить сильный пожар, возникший от возгорания автоцистерн на открытом пространстве.

Спутниковые снимки компании Planet Labs Inc., проанализированные Associated Press (АР), также показали последствия большого пожара, который охватил территорию недалеко от Джераблуса с пятницы по субботу утром. На спутниковых снимках этого места до предполагаемого ракетного удара Российской армии, примерно в 75 километрах к северо-востоку от города Алеппо, были видны сотни автоцистерн и бензовозов. На субботнем же снимке видны уже следы обугливания по всей территории, где когда-то находились транспортные средства, перевозившие продукты нефтепереработки. Спутниковый мониторинг Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), который отслеживает вспышки на земной поверхности, связанные с пожарами или взрывами, показал большие очаги возгорания на этом месте рано утром 6 марта.

Сообщения о ракетах, выпущенных с российского военного корабля — редкое явление, и они пока не подтверждены независимыми экспертами. Министерство обороны России никак не прокомментировало удары на севере арабской республики.

Государственное информагентство Турции Anadolu сообщило, что это были баллистические ракеты, но заявило, что неясно, кто совершил атаку, отмечает АР.

Объекты, связанные с переработкой нефти и её транспортировкой, в контролируемых Турцией районах к северу от Алеппо в последние месяцы неоднократно подвергались нападениям, хотя Москва и Дамаск не брали на себя ответственность за эти удары.

В прошлом месяце SOHR распространила неподтверждённую затем информацию о том, что 9 февраля с российской авиабазы «Хмеймим» в сирийской Латакии были нанесены ракетные удары по объектам боевиков в провинции Алеппо. Обстрелу с применением тактических и оперативно-тактических ракетных комплексов (соответственно «Точка-У» и «Искандер») тогда якобы подвергся нефтеперерабатывающий завод в населённом пункте Тархин провинции Алеппо, контролируемый протурецкими боевиками. Указывалось, что ракетная атака привела к уничтожению порядка 20 нефтеналивных цистерн, которые должны были доставить в Турцию.