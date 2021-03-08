Российские саперы обезвредили более 800 взрывоопасных предметов в Лаосе

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8 марта 2021, 14:02

Фото: соцсети

Российские военные инженеры Международного противоминного центра ВС РФ за время проведения гуманитарного разминирования в районе аэродрома «Тхонгхайхин» провинции Сиенгхуанг (Лаосская Народная Демократическая Республика) обнаружили более 800 взрывоопасных предметов. При этом общая очищенная саперами площадь составляет порядка 3,2 гектаров местности. об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Взрывоопасные предметы, найденные российскими саперами, относятся к типу кассетных авиабомб американского производства BLU-26, BLU-63 и BLU-3B, а также к артиллерийским боеприпасам различного калибра. Военнослужащие отряда разминирования проводят откопку, идентификацию и определение степени опасности каждого сигнала, получаемого от средств поиска.

С начала выполнения разминирования саперами было обследовано более 5000 сигналов, большая часть из которых оказалась осколками боеприпасов. Особенностью разминирования в данном районе является залегание обнаруживаемых боеприпасов на глубине до 170 сантиметров и большое количество ферромагнитных элементов, что существенно замедляет темпы поиска.

Личным составом отряда разминирования используются отечественные современные средства поиска, обнаружения и защиты, (индукционный миноискатель ИМП-3, металлодетектор глубинный МГ-1И, магнитометрический бомбоискатель МБИ-П2 и подповерхностный обнаружитель ППО-2И).

В целях выполнения решения Президента Российской Федерации — Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами в Лаосскую Народно-Демократическую Республику для оказания содействия в разминировании территории страны направлен отряд разминирования Международного противоминного центра ВС РФ в количестве 32 военнослужащих. Это уже третья командировка российских военнослужащих противоминного центра в Лаосскую Народно-Демократическую Республику.