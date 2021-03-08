Британская инспекционная группа проверила состояние украинских войск в Донбассе

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8 марта 2021, 13:59

Фото: соцсети

На Украину прибыла группа британских военных, которая провела инспекцию позиций ВСУ в Донбассе. Данная акция была проведена в рамках программы ORBITAL, в соответствии с которой НАТО осуществляет боевую подготовку украинских войск по своим стандартам. Об этом сообщает новостное агентство «АННА Ньюс».



Военнослужащие стран НАТО продолжают подготовку вооруженных сил Украины. В частности, вчера, в Краматорск (Донбасс) прибыла группа британских военных. Они оценили боевую подготовку украинской армии в рамках программы ORBITAL. Наряду с Краматорском, британцы также посетили контрольно-пропускной пункт «Майорское». Об этом сообщил пресс-центр так называемой Операции объединенных сил.



Напоминаем, что с марта 2015 вооруженные силы Великобритании осуществляют подготовку украинских военных в рамках программы ORBITAL. За этот период ими подготовлены свыше 22 тысяч военнослужащих.



Наряду с Британией помощь в подготовке ВСУ оказывают и другие страны НАТО. Она заключается уже не только в обучении личного состава, но и в совместных учениях, в ходе которых на территорию Украины допускались подразделения воздушно-десантных войск США и Великобритании.