Боевой корабль ЧФ, вооруженный ракетами «Калибр» отразил воздушное нападение условного противника на порт Тартус

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7 марта 2021, 11:58

Фото: соцсети

Экипаж малого ракетного корабля (мрк) «Вышний Волочёк» Черноморского флота (ЧФ) провёл учение по противовоздушной обороне (ПВО) в пункте базирования. Мероприятие прошло в соответствии с планом боевой подготовки сил постоянного оперативного соединения Военно-Морского Флота (ВМФ) России в Средиземном море. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

По замыслу учения экипаж мрк «Вышний Волочёк» отрабатывал учебный эпизод по прикрытию пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в порту Тартус от налёта авиации условного противника.

В ходе тренировки расчёт корабельного боевого информационного поста (БИП) обнаружил и классифицировал имитированные цели, а расчёт ПВО при подходе условных воздушных целей на дистанцию поражения уничтожил их электронными пусками высокоточного оружия.

Экипаж корабля успешно отработал алгоритм действий по отражению средств воздушного нападения условного противника. МРК «Вышний Волочёк» выполняет поставленные задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море - с ноября 2020 года.