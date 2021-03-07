Перехватчики МиГ-31 и бомбардировщики Су-24 отработали учебно-боевые задачи в небе над Арктикой

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7 марта 2021, 11:50

Фото: соцсети

Экипажи истребителей перехватчиков МиГ-31 и бомбардировщиков Су-24 отдельного смешанного авиационного полка отработали учебно-тренировочные полеты в небе Заполярья. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

Экипажи истребителей выполняли учебные полеты на перехват воздушных целей в диапазоне высот от предельно малых до стратосферы, а экипажи самолетов Су-24 провели тренировку по тактическим приемам преодоления противовоздушной обороны противника, ведению воздушной разведки и осуществлению ракетно-бомбовых ударов с применением средств радиоэлектронной борьбы по объектам вероятного противника, которые могут быть расположены в том числе и в горных районах.

Особенностью полетов стала низкая облачность, которая вносила свои коррективы в выполнение отдельных элементов летных заданий. Высота нижней границы облачности составляла 400 метров. Всего к полетам было привлечено 14 самолётов, а в тренировке приняли участие 20 экипажей.