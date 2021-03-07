Под Донецком гремит артиллерийская канонада

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7 марта 2021, 11:30

Фото: соцсети

Донецкий журналист Сергей Макаренко в своём Telegram-канале сообщил о предположительном подавлении огневых точек ВСУ севернее Донецка силами Народной милиции ДНР. Официально оборонное ведомство республики информацию пока не прокомментировало. Об этом информирует новостное агентство «АННА Ньюс».



В ночь на воскресенье, 7 марта, на ресурсе появилось сообщение военкора: «Звуки солидных минусов с северной части Донецка, радуют посильней весеннего солнца! Наконец-то! Работайте, братья». За час до появления комментария Представительство ДНР в СЦКК зафиксировало обстрел с украинских позиций в посёлке Пески под Донецком. Под огонь противника попал район «Вольво-Центр» в столице республике. Сюда упали не менее 7 минометных снарядов калибром 120 мм.



Также накануне сообщалось о ранении мирного жителя посёлка Старомихайловка во время обстрела боевиками ВСУ. Под Горловкой противник делал попытку атаковать позиции республиканской армии, в результате несколько бойцов ополчения ДНР были ранены, а один защитник Донбасса погиб.